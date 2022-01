Das sagt Thomas Gottschalk zum «Wetten, dass..?»-Deal

Einmal im Jahr als Eventshow mache er das gerne, so Gottschalk weiter. Er freue sich über die Entscheidung des ZDF. Die Zustimmung des Publikums beim Comeback habe sicher geholfen. «Ich war mir nicht ganz sicher, ob der alte Zauber noch funktioniert», sagt Gottschalk über seine Zweifel. Es habe aber geklappt. An die «paar Kritiker, die gemault haben, das wäre Fernsehen von gestern» richtet Gottschalk folgende Botschaft: «Das war beabsichtigt - und ich kann und will nicht so tun, als wäre ich der Mann für morgen.»