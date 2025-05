Das sind die Favoriten für den ESC in Basel

2. Österreich: «Wasted Love» von JJ (24)

Mit Operngesang will der Countertenor JJ möglichst viele «12 Points» holen. In seinem Lied singt der in Dubai aufgewachsene Wiener über eine verflossene Liebe, rund zweieinhalb Minuten dramatisch als klassische Ballade, am Ende mit einem Rave-Teil. Dieser Mix aus modernen Beats mit Opernklängen verhalf schon Nemo (25) im letzten Jahr zum Sieg. Der Vergleich sei für ihn eine grosse Ehre, sagte JJ im Interview mit dem «Blick». «Allerdings ist mein Song ein klassischer Song mit Pop-Elementen, bei Nemo war das andersrum. Und ich denke, auch künstlerisch sind wir ganz anders unterwegs.» JJ hat übrigens mit Pele Loriano, musikalischer Leiter der Schweizer ESC-Delegation, auch ein Schweizer Management. Würde JJ gewinnen, bliebe also der Sieg – zu einem gewissen Grad – auch in der Schweiz.