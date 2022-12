Der meistgestreamte Künstler des Jahres 2022 fehlt natürlich auch bei Barack Obama nicht. Reggaeton-Star Bad Bunny (28) darf sich über die Nennung seines Songs «Titi Me Pregunto» freuen. Hier ist der ehemalige US-Präsident in bester Gesellschaft: «Titi Me Pregunto» toppte die Jahresbestenlisten des «Rolling Stone» und des «TIME Magazine». Dass Latin-Pop angesagt ist, zeigt sich auch durch Obamas Empfehlung der 2022 gefeierten Spanierin Rosalia (30).