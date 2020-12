Angela Dorothea Kasner, wie sie gebürtig heisst, wuchs in der DDR auf, war Klassenbeste in Russisch und Mathematik und arbeitet als Physikerin, bevor sie sich für die Politik entschied. Seit 15 Jahren ist Merkel deutsche Bundeskanzlerin und laut «Forbes» de facto Europa Chefin. Einer Umfrage zufolge halten die meisten Europäer und Europäerinnen Merkel sogar für vertrauenswürdiger als die eigene Regierung. Doch die Tage der Macht sind für Angela Merkel gezählt, 2021 wird jemand anders das Kanzleramt übernehmen, als CDU-Vorsitzende ist sie bereits 2018 zurückgetreten. Bald bleibt der 66-Jährigen mehr Zeit für ihre geliebten Wanderungen in den Bündner Bergen.