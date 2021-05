Die drittreichste Frau der Welt ist MacKenzie Scott, 51. Sie kam ähnlich wie Melinda Gates an ihr Vermögen: Bis 2019 war sie mit Amazon-Gründer Jeff Bezos, 57, verheiratet, durch die Scheidung wurde sie zur zigfachen Milliardärin. Ihr Vermögen soll 53 Milliarden US-Dollar betragen. Im Februar 2021 kündigte sie an, mindestens die Hälfte davon an gemeinnützige Organisationen spenden zu wollen.