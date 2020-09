Am 13. August 2020 dann der Schock: Jung-Papa Landon nimmt sich das Leben. Nach einer schweren Depression rutschte Clifford in die Medikamentensucht ab, wie seine Frau in einem Video erklärt hat. Schliesslich wollte er von den Tabletten wegkommen, liess sich nichts mehr verschreiben. «Es sah aus, als ginge es bergauf», erzählt Camryn im Video. Doch Mitte August hat er seinem Leiden ein Ende gesetzt. Am 18. August wird Landon offiziell für hirntot erklärt.