Letztes Jahr war Koch (44) noch auf Platz 2 der reichsten Frauen. Die Witwe von David Koch (1940–2019) und ihre Kinder erbten einen Anteil voon 42 Prozent an Koch Industries, einem Unternehmen, das Geschäftsfelder von Ölraffination über Medizintechnik bis hin zu Papierhandtüchern abdeckt. Koch ist auch im Kunstbereich tätig und Treuhänderin des Metropolitan Museum of Art in New York.