«Eigentlich zeichne ich ganz gerne, aber das ist meistens dann Quatsch, den ich mache», verrät er und wirkt bei der Auswahl an bunten Stiften erst einmal überfordert und kann sich nicht entscheiden. Am Ende wird es ein violettfarbener Filzstift. Und schon beginnen die Kunstwerke aus Emilios Feder zu fliessen. Als Deutscher muss er sich der Frage stellen, an was er als erstes denke, wenn es um die Schweiz geht. Auf dem Papier nimmt eine Schokoladentafel und ein Säckchen mit einem Dollar-Symbol Form an. «Schokolade und Geld», gibt der 28-Jährige zur Erklärung.