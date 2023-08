Das soll man bereits über Rihannas zweites Baby wissen

Sogar das genaue Geburtsdatum sei demnach bekannt – bereits am 3. August habe Kind Nummer zwei das Licht der Welt in Los Angeles erblickt. Weiter heisst es, dass es sich bei dem Baby um einen Jungen handeln würde – nicht, wie zunächst vermutet um ein Mädchen – und immerhin schon feststehe, dass der Name des Jungen mit einem «R» beginnt. Weder Rihanna noch A$AP Rocky haben bislang jedoch über Social Media Hinweise auf die Geburt gegeben, geschweige denn Details zu Babygeschlecht oder Namen verraten.