Das steckt dieses Jahr im Oscar-Goodie-Bag

Dabei wurde auch an die Opfer der tragischen Brände in L.A. gedacht. In den Goodie-Bags befindet sich eine Mitgliedschaft bei Bright Harbor. Die Organisation stellt eine Million Dollar für die persönliche Katastrophenhilfe für Familien, die von den Waldbränden in Los Angeles betroffen sind, bereit. Zusätzlich bieten Bauunternehmen aus L.A. wie Maison Contractors den Stars Dienstleistungen wie Bauvergünstigungen an. Die Stars müssen diese Angebote allerdings nicht selbst nutzen – sie können sie auch an Brandopfer weitergeben.