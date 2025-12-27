«Das Traumschiff» verärgert Fans

Die fehlende Handlung und die «dummen Dialoge» werden allerdings gewisse Zuschauer dennoch nicht davon abhalten, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. «Das war eine sehr langweilige Folge. Ich schaue das nie wieder. Bis zum nächsten Mal», meint dazu passenderweise ein User. Lange muss ohnehin nicht mehr gewartet werden, die nächste Folge wird am 1. Januar ausgestrahlt und kann bereits jetzt in der ZDF-Mediathek angeschaut werden. Schaut man auf dem offiziellen Instagram-Account vom «Traumschiff» nach, fallen die Kommentare übrigens bei weitem nicht so negativ aus, wie auf X.