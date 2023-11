Das turbulente Liebesleben von Ekaterina Leonova

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, soll Ekaterina schon wieder einen Neuen haben. Dieser heisst angeblich David Ickert, ist Influencer und Unternehmer und soll den ersten Schritt gemacht haben, als er Ekaterina vor wenigen Monaten auf Instagram kontaktierte. David soll sogar bei der Live-Show in Hamburg im Publikum gewesen sein. Wie eine Quelle aus dem engen Umfeld von Ekaterina laut «Bild» wissen will, soll David danach aber nicht alleine nach Hause gegangen sein, sondern noch einige Tage alleine mit Ekaterina in Hamburg verbracht haben. «Danach fuhren sie gemeinsam von Hamburg aus in seinem Auto nach Braunschweig, waren dort zusammen im Restaurant Überland essen und danach im Hotel, in dem die ‹Lets Dance›-Crew untergebracht ist. Timon ist komplett Geschichte! Ekat ist wieder vergeben», heisst es vom angeblichen Insider.