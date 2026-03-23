Das verstörende Schlafzimmer von Michael Jackson

Während der Durchsuchung stiess Wolff auf etwas, das sie als einen entscheidenden Fund beschreibt. «In einem Aktenkoffer fanden wir pornografisches Material, das mit den Aussagen des Opfers übereinstimmte», erklärt sie. Trotz der Beweise wurde Jackson freigesprochen. Wolff erinnert sich an den Moment, als sie dem Popstar im Gerichtssaal begegnete. «Er sah mich mit einem steinernen Blick an, ohne jegliche Regung», sagt sie.