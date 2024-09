Gegenüber «Vogue» gab sich die Braut offener. Sie berichtet im Interview zwei Tage vor dem grossen Tag, warum sich das Paar für das ehemalige Fischerdorf in Norditalien als Hochzeitslocation entschieden hat. Eigentlich galt ihr erster Gedanke ihrer Heimatstadt Rom. Aber: «Wir wollten einen Ort, der sich wie unser Zuhause anfühlt, der zu unserem gemeinsamen Leben gehört, den wir kennen und geniessen. Einer, der uns beide an uns erinnert.» Zur Auswahl standen Venedig, der Comer See und Portofino.