Das waren die besten Super Bowl-Werbespots aller Zeiten

Beyoncé, Pink und Britney Spears – Pepsi

Was bekommt man, wenn man Beyoncé (43), Pink (45), Britney Spears (43) und die Musik von Queen kombiniert, sie in eine Glaidatoren-Arena stellt und Enrique Iglesias (49) als römischer Kaiser eine kühle Pepsi trinkt? Eine Super Bowl-Werbung, die in die Geschichte eingeht, natürlich. Mit «We Will Rock You» von Queen animieren die drei Gladiatorinnen das Publikum dazu, zu trampeln und zu klatschen. Damit schaffen sie es am Ende, eine Box voller gekühlter Pepsi-Dosen in die Arena zu kippen und diese an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu verteilen. Währenddessen muss Enrique Iglesias um sein Leben bangen, als hinter ihm der Löwe in die Arena tritt. Die Werbung hat inzwischen definitiv Kult-Status erreicht.