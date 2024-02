Für Kim Kardashian war der Wiener Opernball ein «echter Alptraum»

Auch für Kim Kardashian (43) war der Wiener Opernball 2014 ein denkwürdiges Erlebnis – ebenfalls im negativen Sinne. Im Nachhinein bezeichnete sie ihn in ihrer Reality-Show «Keeping Up With The Kardashians» als «echten Alptraum», heisst es bei «Vienna.at». Grund für diese drastische Äusserung war ein «traumatisierender» und rassistischer Vorfall, der auf das Outfit von Moderator Chris Stephan zurückzuführen war. Stephan erschien im weissen Frack und hatte sich dazu das Gesicht dunkel geschminkt.