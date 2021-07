Das waren die letzten Worte von Amy Winehouse an ihre Mutter

Am 23. Juli jährt sich der Todestag von Amy Winehouse (1983-2011). In der britischen TV-Show «Lorraine» erinnert sich Janis Winehouse-Collins, die Mutter der verstorbenen Sängerin, im Gespräch mit der Moderatorin Lorraine Kelly, 61, an ihre Tochter. Sie habe Amy zuletzt am Tag vor ihrem Tod gesehen.