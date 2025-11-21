Das waren die Männer im Leben der Kessler-Zwillinge (†89)

Die Kessler-Zwillinge galten zu ihrer Zeit als absolute Traumfrauen. Doch trotz der zahlreichen Verehrer waren weder Alice noch Ellen Kessler jemals verheiratet. Auch ist keine der beiden je Mutter geworden. Selbstbestimmt und entgegen traditioneller Rollenmuster beschritten die beiden ihren Lebensweg. «Wir haben uns nie abhängig von Männern gemacht», betonte Alice Kessler 2017 in einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung». Ein Jahr zuvor erklärten die Kessler-Schwestern gegenüber der «Zeit», was genau sie von Männern hielten: «Männer sind schwach, sie wollen angehimmelt werden.» Seit 1986 wohnten sie zusammen in ihrer Doppelvilla in Grünwald bei München. «Ein Mann kommt uns nicht mehr ins Haus. Allein die Vorstellung, mit einem Mann das Bad teilen zu müssen, ist unerträglich», sagte Ellen Kessler einmal klipp und klar im Interview.