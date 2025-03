Das waren die Tratschthemen auf dem Oscar-Teppich

Diane Warren hofft darauf, dass ihr Ehren-Oscar in diesem Jahr einen Freund in ihrer Vitrine bekommt. Die Filmkomponistin ist zum unfassbaren 16. Mal für «The Journey» (aus dem Film «The Six Triple Eight») für «Best Song» nominiert und hatte die ersten 15 Mal verloren – ein Negativrekord für die Ewigkeit. Die 68-Jährige verriet, dass sie auch in diesem Jahr wie gewöhnlich eine Siegesrede vorbereitet und mit dabei. Wobei sie befürchtet, «dass ich wahrscheinlich ohnmächtig auf die Bühne getragen werden muss, wenn mein Name aufgerufen wird!» Das wäre eine Show gewesen – hätte sich nicht zum 16. Mal verloren.