Pünktlich zum Halloween-Wochenende hat sie auf Instagram einen richtigen Grusel-Schocker veröffentlicht. In einem 8-minütigen Video zeigt sich Heidi Klum als als blutrünstiger Zombie und macht dort weiter, wo ihre Halloween-Story letztes Jahr geendet hat. Bereits 2020 veröffentlichte sie nämlich ein Video, in dem sie und Ehemann Tom Kaulitz, 32, von den in Mumien verwandelten Kindern Leni, 17, Henry, 16, Johan, 14, und Lou, 12, getötet werden. Nun erwacht Heidi als Zombie-Mutter von den Toten.