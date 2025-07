Das waren Ozzy Osbournes (†76) grösste Skandale

Was viele aber nicht wissen: Auch eine Taube wurde vom Musiker enthauptet. Als er sich nach dem Start seiner Solokarriere 1980 mit dem Plattenlabel CBS in Los Angeles traf, hatte er zwei solcher Vögel im Gepäck. Die Musikmanager waren vom Skandalrocker nur wenig begeistert, was sie später bereuen würden. Der Rocker biss der einen Taube den Kopf ab und spuckte ihn später auf den Schoss einer im Meeting anwesenden Person. Das Blut soll nur so gespritzt haben.