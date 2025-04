Das wilde Leben von Val Kilmer (†65)

Ein Kampfpilot und Beschützer von Gotham City

Der in Los Angeles geborene Schauspieler feierte seine grössten Erfolge in den 80er- und 90er-Jaren. Seine Schauspielausbildung machte er an der renommierten Juilliard School in New York City – mit 17 Jahren war er einer der jüngsten Studenten, die dort in das Schauspielprogramm aufgenommen wurden, wie «New York Times» berichtet. Seine Rollen in «Top Secret!» und «Real Genius» heimsten ihm erstes öffentliches Interesse ein, der grosse Durchbruch gelang im allerdings 1986 mit dem Kultfilm «Top Gun». Dort verkörperte Kilmer den Charakter Tom Kazansky, auch bekannt als «Iceman». Für die 2022 erschienene Fortsetzung «Top Gun: Maverick» schlüpfte der Schauspieler nochmals in diese Rolle – sein Abschied von der grossen Leinwand.