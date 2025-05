«Friends»-Baby ist erwachsen

Das wurde aus der Tochter von Ross und Rachel

In der Kultserie «Friends» bekommen die Hauptfiguren in einer der späteren Staffeln eine Tochter namens Emma. Über zwei Jahrzehnte später ist Emma kein Baby mehr. Was ist aber aus der Tochter der Seriencharaktere geworden? Und nein, du siehst nicht doppelt.