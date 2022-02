Das zweite Kind von Kylie Jenner und Travis Scott ist auf der Welt

Unternehmerin Kylie Jenner (24) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Der «Keeping Up with the Kardashians»-Star postete auf Instagram ein Schwarz-Weiss-Bild mit einem Händchen des Babys. Dazu schrieb sie «2/2/22», fügte ein blaues Herzchen-Emoji hinzu und verriet damit den Geburtstermin und das Geschlecht ihres zweiten Kindes mit Rapper Travis Scott (30).