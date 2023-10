Standesgemäss mit viel Glamour feierte David Beckham (48) gestern (3. Oktober 2023) in London die Premiere seiner nach ihm benannten Netflix-Doku-Serie «Beckham». Auf den roten Teppich wurde er natürlich von seiner Ehefrau Victoria Beckham (49) und seinen Söhnen Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) und Tochter Harper (12) begleitet. Und auch die Freundinnen, beziehungsweise Ehefrauen seiner Söhne Romeo und Brooklyn strahlten in der Londoner Nacht. Model Mia Regan (20) begleitete Romeo Beckham in einem schlichten schwarzen Kleid und streng zusammengebundenen Haaren, Schauspielerin Nicola Peltz (28), die frisch angetraute Gattin von Brooklyn Beckham, überraschte in einem roten Ledermantel und wischte mit ihrem Auftritt die Gerüchte über Knatsch mit Schwiegermutter Victoria Beckham vom Tisch.