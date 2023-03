David Beckham geniesst Zeit in Genf

Die Instagram-Posts von Ex-Fussball-Superstar David Beckham (47) sind voll des Lobes. «Es ist so toll, wieder in Genf zu sein», schwärmt er und geht noch weiter. «Genf ist eine meiner Lieblingsstädte in der Schweiz!» Warum er die Hauptstadt des gleichnamigen Kantons so gerne mag, geht aus seinen Zeilen nicht hervor. Warum er aber in der Romandie weilt sehr wohl: Als Botschafter der Schweizer Uhrenmarke Tudor rührt er am Uhrensalon Watches and Wonders die Werbetrommel. Vom 27. März bis am 2. April werden in den Messehallen der Palexpo die Uhren-Highlights des Jahres gezeigt – Privatpersonen haben nur vom 1. bis zum 2. April Zugang, die restlichen Tage, beziehungsweise die Messe, richtet sich an Fachleute und Uhrenhändler aus der ganzen Welt.