David Beckham – Vom Fussballstar zum Milliardär

David Beckham begriff in Zusammenarbeit mit seiner Partnerin sehr schnell, dass das Reiben des Fusses am Ball, so faszinierend der Flug des Balles sich in der Folge auch entwickelte, allein nicht genügte. Er musste den «Mails», «Suns», «Mirrors» und «Times» die Garnitur dazu liefern. So kickte er einfach von Zeit zu Zeit mal einem Gegner ins Schienbein, legte sich halb öffentlich mit einem Trainer an. Und unterschrieb rund um den Globus überall dort Verträge, wo er sicher sein konnte, dass die Leute von einem Bein auf das andere hüpfen würden, wenn er wieder einen seiner Kurvenbälle abgefeuert hatte. Von London nach Manchester.