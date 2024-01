Am 8. Januar wäre David Bowie 77 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wurde am Montag in Paris eine Strasse eingeweiht, die nach der britischen Pop-Ikone benannt ist. Die Rue David Bowie liegt im 13. Arrondissement im Südosten der französischen Hauptstadt. Auf dem Strassenschild stehen neben dem Namen die Lebensdaten des Musikers: 1947–2016.