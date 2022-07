David Hasselhoff macht mit seinen alten «Baywatch»-Kollegen Party

Jeremy Jackson war von 1991 bis 1999 an der Seite von Hasselhoff in der Kultserie zu sehen. Damals war der heute 41-Jährige noch ein Kind. «Happy Birthday, David Hasselhoff. Mein TV-Papa, mein Idol aus Kindertagen, mein Mentor in Sachen Schauspielerei, Musik und Show und mein lieber Freund und grosser Bruder im wahren Leben», heisst es in seinem Post. Parker Stevenson, der die Rolle des Craig Pomeroy innehatte, veröffentlichte ebenfalls ein Gruppenfoto, das ihn zusammen mit seinen vier alten «Baywatch»-Kollegen zeigt.