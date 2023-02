Traumhochzeit für David Hasselhoffs Tochter Taylor-Ann

«Ich habe meine Tochter noch nie so schön gesehen wie an ihrem Hochzeitstag», schwärmt Hollywood-Star David Hasselhoff (70) auf Instagram. Dort veröffentlicht der «Baywatch»-Schauspieler eine Serie von wunderschönen Hochzeitsfotos, die ihn und seine älteste Tochter Taylor-Ann (32) an ihrem grossen Tag zeigen. Stolz begleitet David Hasselhoff seine Tochter auf dem Weg zum Altar, ein weiteres Foto zeigt den Vater der Braut bei seiner Rede.