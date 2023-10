Nachdem Victoria Beckham am 4. März 1999 Sohn Brooklyn auf ärztlichen Rat per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat, spottet eine britische Boulevardzeitung, die Sängerin sei in Anlehnung an ihren Spitznamen Posh Spice wohl «too posh to push» gewesen; zu vornehm, um zu pressen. Mehr als dieser Hohn, so erzählt sie in der aktuell viel beachteten Netflix-Dokuserie «Beckham», trüben damals jedoch Morddrohungen gegen Ehemann David und Gerüchte um eine geplante Entführung des Babys ihr Mutterglück. «Es war unglaublich bedrückend, wir hatten das Gefühl zu ertrinken», so die 49-Jährige. David hat damals ebenfalls panische Angst um sein Kind, aber auch noch den Kopf für andere Dinge. Kurz bevor ein Fotograf ins Krankenzimmer geladen wird, um die Jungfamilie abzulichten, bittet David seine von der örtlichen Betäubung unterhalb des Bauchnabels noch erschöpfte Frau, ihm schnell die Haare zu richten.