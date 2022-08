Deborah James' Mann spricht über ihre letzten Stunden

Als er gefragt wurde, was er an seiner Frau am meisten liebte, kämpfte der Witwer mit den Tränen. Seine Antwort: «Es ist ihre Magie, ihre Art, Freude in jedem einzelnen Moment zu finden – sogar in den dunkelsten Zeiten.» Selbst als ihr klar war, dass sie sterben wird, habe sie die «magischen Momente» einfangen können. «Das werde ich am meisten vermissen, das ist so selten», sagte Sebastian.