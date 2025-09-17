«Dem Jürgen geht es nicht besonders gut»

«Da macht man sich schon mal Gedanken»

Auch seine Tochter Joelina (29) macht sich grosse Sorgen um ihn. Bereits vor einem Jahr erklärte sie im Interview mit der «Bunte»: «Man weiss nie, wie viel Zeit man noch hat. Er hat weniger Energie». Die Sängerin fügt an: «Es gibt dann schon mal Momente, wo man sich denkt: ‹Boah, jetzt gerade läuft er nicht so gut, ist voll müde heute.› Da macht man sich schon mal Gedanken.»