Dem Schamanen von Prinzessin Märtha Louise läuft die Zeit davon

Eigentlich haben die norwegische Prinzessin Märtha Louise (50) und der US-amerikanische Schamane Durek Verrett (47) eine wundervolle Zeit zusammen. Immer wieder treten die beiden verliebt und glücklich in der Öffentlichkeit auf. Die Beziehung der beiden verläuft trotz geografischer Distanz – Märtha Louise lebt in Norwegen, Verrett in den USA – hervorragend. «In jeder Art von Beziehung muss man sicherstellen, dass man für die andere Person völlig präsent und ihr gegenüber transparent und auf jeder Ebene für sie da ist», sagte der Amerikaner, der sechs Monate um Märtha Louise gekämpft hatte, kürzlich in einem Video in den Sozialen Medien.