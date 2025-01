Demi Moore ist mit 62 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere

Oh, wow! Das habe ich wirklich nicht erwartet.» Demi Moore (62) nimmt man diese Worte ab, glaubt ihr sofort, dass sie aus tiefstem Herzen kommen. In der Nacht auf Montag hält sie endlich die Anerkennung als Schauspielerin in Händen, auf die sie 45 Jahre gewartet hat. «Ich stehe unter Schock», stammelt sie sichtlich bewegt an der Verleihung der Golden Globe Awards 2025 in Hollywood und umklammert ihren Preis als beste Hauptdarstellerin in der Kategorie Komödie/Musical.