Denise Biellmann war der Teenie-Schwarm dieses Star-Kochs

Denise Biellmann war ein Teeniestar

Elton habe sie gleich erkannt. «Wir hatten schon einige gemeinsame Auftritte in deutschen Fernsehshows. Einmal war ich in seinem Team in einer Quizshow. Vor vielen Jahren sind wir zusammen für eine TV-Sendung eisgelaufen. Das war mega, Elton war ganz schön nervös», so die Weltmeisterin von 1981. «Damals war es eher ein Gag auf dem Eis. Das Wiedersehen mit ihm war für uns beide sehr freudig. Und für ihn völlig überraschend, da er nicht wusste, dass ich in der Show sein werde. Die Vorbereitungen sind geheim abgelaufen. Denn ich bin einer der Champions, der die drei Männer in einer Challenge herausfordert.» Es geht um Pirouetten drehen, so viel sei schon einmal verraten.