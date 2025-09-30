Der Apfel fällt nicht weit von der Wonderwall

Liam Gallagher drückte wohl «Copy/Paste» bei seinen Söhnen

Wer beim Anblick der Gäste jetzt denkt, er sei in eine Zeitmaschine gefallen und zurück in die 90er-Jahre gereist, der irrt natürlich. Denn es ist nicht der junge Liam Gallagher, den man dort in London erspäht, sondern sein Sohn Gene Gallagher (24). Der sieht aus wie ein Klon seines berühmten Vaters. Würde man Bilder vom jungen Liam und Gene nebeneinander halten – man wüsste kaum, wer wer ist.