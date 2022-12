Steffi Graf braucht zum Baumschmücken eine Leiter

Wenige Prominente leben so zurückgezogen wie die Tennis-Legenden Steffi Graf (53) und Andre Agassi (52). Steffi hat noch nicht einmal einen Instagram-Account, das Paar tritt selten – und nur sehr selektiv – in der Öffentlichkeit auf und macht auch mit seinem Eheleben keine Schlagzeilen. Seit 23 Jahren sind sie verheiratet, scheinbar ohne grössere Krisen und Skandale und auch ihre zwei Kinder gehen einen geradlinigen Weg. Tochter Jaz (19) strebt eine Karriere als Tänzerin an, Sohn Jaden (21) hat seine Berufslaufbahn bereits gestartet und einen Vertrag als Baseball-Profi unterschrieben.