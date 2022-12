Fliegt Boris Becker mit dem Privatjet in die Freiheit?

Entlassung schon am Wochenende?

Becker wurde im April von einem Londoner Gericht in seiner Wahlheimat London wegen Insolvenzverschleppung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Dies, nachdem ihn bereits zuvor ein Geschworenengericht in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen hatte. Der ehemalige Tennisprofi soll Millionenwerte seines Vermögens verschleiert haben, nachdem er von einem Gericht 2017 für insolvent erklärt worden war. Dabei ging es um Überweisungen von ca. 420'000 Franken an Dritte, um eine Immobilie in seinem Heimatort Leimen, ein verschleiertes Darlehen in der Höhe von 810'000 Franken bei einer Bank in Liechtenstein und Aktienbesitze.