Der Druck auf ESC-Veranstalter steigt

Keine Frage beschäftigt ESC-Interessierte seit Monaten mehr, als wie mit der Teilnahme Israels umgegangen wird. Seit den heftigen Gegenschlägen der israelischen Regierung auf den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und den damit verbundenen Genozid-Vorwürfen werden Forderungen nach einem ESC-Rausschmiss Israels immer lauter. Nun hat mit Spanien auch einer der grössten Geldgeber angekündigt, bei einer Teilnahme von Israel nicht mehr beim grössten Musikwettbewerb der Welt dabei zu sein.