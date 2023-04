Das wissen wir vom Obama-Auftritt in Zürich

Warum haben Sie Zürich für seinen Auftritt gewählt?

Wir haben auch in London, Paris und Stockholm angefragt. In Zürich haben wir eine Zusage bekommen. Was mich sehr freut. Zürich ist bekannt für seine Internationalität. In der Schweiz haben internationale Organisationen und Firmen ihren Sitz. Viele bekannte Persönlichkeiten leben hier. Entsprechend spannend ist der Auftritt für einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten.