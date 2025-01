Der Flügel von Udo Jürgens lässt die Kasse klingeln

Am höchsten über dem Schätzpreis schloss die Auktion beim Adidas-Bademantel, der von der deutschen Fussballnationalmannschaft für Udo an der WM 2014 in Brasilien signiert wurden. Sothebys vermutete, dass der Preis zwischen 150 und 200 Euro liegen würde. Ein Udo-Fan war bereit, mehr als das zehnfache hinzublättern. Endgebot für den flauschigen Mantel: 26'400 Euro.