Der «fünfte Beatle» kommt in die Schweiz

Auf dem Schreibtisch seines Ateliers in einem alten Bauernhof im bayerischen Tutzing liegt ein Zettel mit der Handynummer von Paul McCartney (82). «Paul hat gerade wieder angerufen», sagt Voormann. «Er will, dass ich für ein Buchprojekt die Tourbus-Szene nachzeichne, in der sie damals ‹From Me to You› geschrieben haben.» Mit «sie» meint er die Beatles. Die legendärste Boygroup der Musikgeschichte lernte Voormann in den frühen 1960er-Jahren als Kunststudent in Hamburg kennen. Als er eines Abends über die Reeperbahn schlendert, dröhnt ihm aus dem berüchtigten Kaiserkeller «Love Me Do» entgegen. «Du kannst dir das Gefühl nicht vorstellen, als ich das gehört habe», schwärmt er noch heute.