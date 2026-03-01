Der Guru und seine fliegenden Yogis von Seelisberg

Aus der Einsamkeit des Himalaja stieg Ende der 1950er-Jahre ein kleiner, bärtiger, langhaariger Mann hinab, um in der westlichen Welt mit seinen Reisen ins Ich reich zu werden. Maharishi Mahesh Yogi war der Sohn eines Steuerbeamten aus einer «Schreiberkaste» in Chichli, einer indischen Kleinstadt, die für ihre Messingtöpfe berühmt war. Nach einem Physikstudium lebte Mahesh jahrelang in den Bergen bei einem Hindu-Guru, ehe er mit der Transzendentalen Meditation (TM) eine Entspannungstechnik entwickelte, die einen einfachen Weg zu Glück und Erfüllung versprach – und sogar lästige Falten im Gesicht beseitigen sollte.