Der Kaiser in der Schweiz

Der 17. Mai 2007 war in Zürich ein besonderes Datum. Es war der Tag, als der einzige europäische Kaiser höchstpersönlich an den Wurstgrill trat: Franz Beckenbauer briet hoch über Zürich auf der Terrasse des Restaurants Sonnenberg anlässlich der Einweihung des legendären «Wurscht Corner» Bratwürste und verteilte sie an die Gäste. An seiner Seite: Fifa-Präsident Sepp Blatter, Stadtrat Martin Vollenwyder und Gastgeber Jacky Donatz. Mehr als Cervelat-Prominenz.