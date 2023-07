Der Kampf der «Wüstenblume»-Autorin Waris Dirie

An der Konferenz des Frauennetzwerks League of Leading Ladies hat Waris Dirie vor 200 Frauen darüber gesprochen, wie man ein Trauma dazu nutzen kann, um anderen zu helfen. Nun, was ihr widerfahren ist, weiss die ganze Welt – oder zumindest die zwölf Millionen Leserinnen und Leser, die ihre Autobiografie verschlungen haben. In «Wüstenblume» – 1998 erschienen – erzählt Dirie, wie sie als zwölfjähriges Nomadenmädchen mutterseelenallein durch die somalische Wüste flüchtet, weil sie mit einem alten Mann verheiratet werden soll; wie sie in London als Dienstmädchen schuftet und als Model entdeckt wird; wie sie 1997 erstmals öffentlich über ihre Genitalbeschneidung spricht und damit ein weltweites Medienecho auslöst. Bis heute kämpft Waris Dirie mit ihrer Stiftung Desert Flower gegen die Beschneidung von Mädchen. Sie sammelt Spenden, baut Schulen in Afrika, hält Vorträge vor Unternehmen und politischen Organisationen