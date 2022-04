Der Krieg hat auch im Gesicht des Präsidenten Spuren hinterlassen

Man muss nicht direkt verwundet werden, um die Gräuel des Krieges am eigenen Leib zu erfahren. Denn in Zeiten eines bewaffneten Konflikts ist nichts mehr so, wie es vorher einmal war. Der Horror hinterlässt buchstäblich Spuren in den Gesichtern der Betroffenen – und das geht auch an einem Präsidenten nicht einfach so vorbei.