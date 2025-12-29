Der neuste «Tatort» sorgt für Eklat

Schon vor den Dreharbeiten hatte die Musikerin Christiane Rösinger (64) ihren Auftritt abgesagt. Rösinger hatte damals gegenüber dem «Spiegel» erklärt, sie wolle niemanden persönlich «canceln». Ihre Entscheidung richte sich nicht gegen Lorenz als Einzelperson, sondern dass sie «auf keinerlei Weise mit dem System Rammstein in Verbindung gebracht» werden wolle. Diese Haltung widerspreche allem, wofür sie in den vergangenen Jahrzehnten mit ihrer Musik und ihren Texten stehe.