Der Papst, der anders war

Man mag einwenden, das seien ja alles nur Äusserlichkeiten. Aber dahinter versteckt sich weit mehr. Als Jorge Bergoglio zum Papst gewählt wird, steckt die katholische Kirche in der tiefsten Krise seit der Reformation. Und Bergoglios Auftrag ist es, damit aufzuräumen, woran sein Vorgänger, der schöngeistige Theologieprofessor Benedikt XVI., kläglich gescheitert war. Die Vatikanbank ein Hort von Korruption und Misswirtschaft; mitten im Herz der Kirche ein homoerotischer Sündenpfuhl mit eigenen Bordellen für höchste Würdenträger; Vertuschungsfälle von Missbrauch durch Kleriker rund um den Erdball; Neid, Missgunst, Karrierismus. All das, was man historisch eher den verruchten Renaissancepäpsten nachsagt, ist in der vatikanischen Machtzentrale höchst virulent. Und mitten in diese Schlangengrube wird Jorge Bergoglio gesetzt, um die Natternbrut auszuräuchern. Dazu wird in der Kirche der Ruf nach Reformen immer stärker, vor allem auch nach Gleichberechtigung für Frauen. Scharenweise kehren in westlichen Ländern Menschen und vor allem auch viele Frauen der Kirche den Rücken.