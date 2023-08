Was wohl ihre drei Teenager-Kinder denken, wenn sie in den Medien über das Verhalten ihrer Eltern lesen? In einer aktuellen Anhörung geht das Scheidungsdrama des Hollywoodstars Kevin Costner (68) und seiner Noch-Gattin Christine Baumgartner (49) in die nächste Runde. Beim jüngsten Streit wird es ziemlich absurd: Er dreht sich vor allem um die Frage, ob Baumgartner die Bedingungen des Ehevertrags verstanden habe, als sie diesen vor der Hochzeit unterzeichnete. Eigentlich eine ziemliche einfache Frage.